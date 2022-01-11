مشيرة خطاب: مصر قطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي

كتب- يوسف عفيفي:

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر أطلقت مبادرات صحية وقطعت شوطا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن المرأة تمثل 44% من مجلس حقوق الإنسان.

خلال كلمتها بجلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بشرم الشيخ 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت "مشيرة" أن الدولة أطلقت مبادرة حياة كريمة والتي يستفيد منها حوالي 60 مليون مواطن، لافتة إلى أن كل من تواجد على أرض مصر تلقى الرعاية الكاملة في ظل جائحة كورونا.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة بشرم الشيخ 2022.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أمس الإثنين، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة 10 - 13 يناير الجاري.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.

ويستضيف المنتدى، عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتستمر فعالياته حتى 13 يناير الجاري، وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.