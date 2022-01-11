رئيس "الشيوخ" ينعي رئيس البرلمان الأوروبي

القاهرة - أ ش أ:

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، دافيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي والسياسي الإيطالي المخضرم الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وقدم رئيس مجلس الشيوخ، خالص تعازيه للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والشعب الإيطالي الصديق، معبرًا عن تقديره لمسيرة ساسولي الإعلامية الحافلة مثمنًا رئاسته المميزة للبرلمان الأوروبي.