رئيس "الشيوخ" ينعي رئيس البرلمان الأوروبي

07:53 م الثلاثاء 11 يناير 2022
رئيس "الشيوخ" ينعي رئيس البرلمان الأوروبي

مجلس الشيوخ

القاهرة - أ ش أ:

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، دافيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي والسياسي الإيطالي المخضرم الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وقدم رئيس مجلس الشيوخ، خالص تعازيه للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي والشعب الإيطالي الصديق، معبرًا عن تقديره لمسيرة ساسولي الإعلامية الحافلة مثمنًا رئاسته المميزة للبرلمان الأوروبي.

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