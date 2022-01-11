شق الثعبان.. توجيهات جديدة من محافظة القاهرة بشأن ملفات تقنين الأوضاع

كتب- محمد نصار:

عقدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفنية لتقنين أوضاع منطقة شق الثعبان بحضور العميد ماجد فوزي، المدير التنفيذي للمشروع، وجيهان جادو، القائم بأعمال رئيس حي طرة، وممثلي أملاك وشئون قانونية المحافظة والحي وأعضاء جهاز شق الثعبان.

وأكدت جيهان على أعضاء اللجنة ضرورة الانتهاء من دراسة جميع الملفات المقدمة في أقرب وقت مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال وعرضها على لجنة البت بمحافظة القاهرة وإزالة أية عقبات أو مشكلات من شأنها أن تعرقل تقنين الأوضاع و

وتيسيير كافة الإجراءات من فحص الأوراق ومعاينة المساحات على أرض الواقع ومراجعة ملفات تقنين الأوضاع.

واستعرضت عدد الملفات التي بلغت 844 ملفا لتوفيق وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وشملت ملفات تم الموافقة على تقنين أوضاعها ودفع رسوم التقنين أو جزء منها كما تم بحث ملفات لتقنين الأوضاع في ورش ومصانع تحت الضغط العالي وملفات تقنين خطورة داهمة لوجودها بالقرب من سفح الجبل وملفات تداخلات وامتدادات مساحية وملفات لأراضي فضاء خالية من أية أنشطة قائمة حيث وجهت بضرورة دراسة كل حالة على حدة وتحديد كيفية التعامل مع كل حالة.

كما أكدت نائب المحافظ على ضرورة تكاتف الجميع لتحقيق هذا الإنجاز والانتهاء من الأعمال إلى جانب الاهتمام بتطوير المنطقة لتعد خطوة مهمة لتصحيح المسار والاستفادة من مقدرات الدولة لما تشمله من تطوير وتحديث وتدعيم لكافة الخدمات المقدمة من تدعيم شبكات المرافق وإعادة رفع كفاءة الطرق وإعداد مخطط استثماري يليق بأهمية ومكانة هذه المنطقة الصناعية، ومن هذا المنطلق وجهت القيادة السياسية بتطويرها وتقنين أوضاعها لتدخل الورش والمصانع بعد تقنينها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتصبح مركزا عالميا متطورا في الإنتاج والتصدير.