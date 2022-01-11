الجيزة: إزالة أعمال تحويل جراجات لمحلات بحدائق الأهرام

06:49 م الثلاثاء 11 يناير 2022
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كتب- يوسف عفيفي:

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط، إلى جانب مواجهة مخالفات التعدي على الجراجات وتحويلها إلى الغرض التجاري.

وبحسب بيان اليوم، قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم برئاسة تيسير عبد الفتاح وقطاع هضبة الأهرام بإيقاف وإزالة لأعمال بناء مخالف شملت تحويل جراج بالعقار رقم ٥٠ح إلى تقسيم محلات وغرف.

وتابعت المحافظة، أنه تم إزالة المخالفة حتى سطح الأرض مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

حدائق الأهرام إزالة محلات أحمد راشد مخالفات

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