الأقباط يحتفلون بـ3 أعياد "سيدية" في يناير.. تعرف عليها

كتب- مينا غالي:

يحتفل أقباط مصر، خلال شهر يناير بـ3 أعياد سيدية مهمة، وهي الأعياد المرتبطة بالسيد المسيح، إذ تمثل أهمية كبرى في الكنيسة القبطية.

ويستعرض مصراوي في التقرير التالي الأعياد المرتبطة بالسيد المسيح:

عيد الميلاد المجيد:

تبدأ الأعياد القبطية في شهر يناير بعيد الميلاد المجيد، وهو ثاني الأعياد السيدية الكبرى، وتحتفل به الكنيسة في 7 يناير، وتأتي أهميته من كونه العيد المتمم للنبوات، والذي فيه أنجزت المواعيد الإلهية، وفيه أعلنت محبة الله للإنسان، وفيه ساوت الأرض السماء وشاركت السماء الأرض فسبحت الله الجنود العلوية هاتفة "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".

وتسلمت الكنيسة حفظه والاحتفال به من الرسل أنفسهم بدليل ما جاء في أوامرهم (يا أخواتنا تحفظوا في أيام الأعياد التي فيها عيد ميلاد الرب وكلموه في اليوم ال25 من الشهر الـ 9 للعبرانيين الموافق 29 من الشهر الرابع للمصريين (كيهك) ولا تشتغلوا في يوم ميلاد المسيح لأن النعمة أعطيت للبشر في ذلك اليوم.

والكنيسة كما تسلمت - تحتفل بإقامة تذكار هذا العيد (والغطاس أيضا) ليلًا لأن ولادة المسيح كانت في منتصف ليلة 25 ديسمبر - 29 كيهك، وفي الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك (لو 2: 8 - 10) فمن قوله (وكان رعاة متبدّين يحرسون حراسات الليل. وإذا ملاك الرب وقف بهم وبشرهم...) وهو ما يعني أن ولادة المسيح كانت ليلًا، وقد أيد ذلك القديس باسيليوس بقوله (وأما يوما الميلاد والغطاس فإن آباء مجمع نيقية قروا أن يتقرب فيهما ليلًا وذلك لا لكراهية الصوم بل لتمجيد العيد.

عيد الختان المجيد:

تحتفل به الكنيسة في 14 يناير من كل عام، وهو أحد الأعياد السيدية الصغرى، وتكون فيه الصلاة بالطقس الفرايحي وتُقرأ قراءات ٦ طوبي، مع ألحان أرباع ناقوس (تسبحة) عيد الختان.

ويأتي عيد الختان، بعد عيد الميلاد بـ8 أيام، وفقًا للتقاليد اليهودية، وهو يخص ختان السيد المسيح بالجسد في لحم الغرلة حسب وصية الله المقدسة التي جاءت في (تك 17: 9 – 14) إذ يقول الله: "هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يختن منكم كل ذكر، فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بيني وبينكم ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر في أجيالكم.. فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبدياً.. وأما الذكر الاغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها إنه قد نكث عهدي".

ومن هذه الوصية التي أعطاها الله إبراهيم يتضح أهمية الختان كطقس يميز أولاد الله عن بقية الناس الذين في العالم- وفقا لشريعة اليهود- حيث يتضح أيضاً خطورة عدم الختان لأن الاغلف الذي لا يختن يقطع من الشعب أي يحرم من حق البنوة لله التي ينالها المختتن، لأنه نكث عهد الرب.

عيد الغطاس المجيد:

تحتفل به الكنيسة في 19 يناير من كل عام، وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى، حيث يعتبر إحياءً لذكرى معمودية المسيح بنهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان.

تحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لمعمودية السيد المسيح، ولظهور سر هو سر الثالوث الأقدس الذي هو قاعدة الإيمان المسيحي القديم وأساس الدين المسيحي المستقيم.. ذلك فإن الابن الكلمة ظهر في الأردن متجسدًا وتعمد في الماء، والروح القدس ظهر بهيئة حمامة واستقر عليه، وصوت الآب نادى من السماء (هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت) (مت 3: 17) ولهذا يسمى عيد الظهور الإلهي أي ظهور هذا السر العظيم فيه.

يقام قداس الغطاس فى الليلة السابقة للعيد ويطلق عليها برامون الغطاس أي الاستعداد للعيد فيصوم الأقباط حتى المساء لحين إقامة القداس.

الاحتفال بالغطاس، يكون دائمًا في موعد ثابت أي بعد 12 يومًا من الاحتفال بعيد الميلاد، ويتواصل الاحتفال به ثلاثة أيام وتؤدى فيها الصلوات بالطقس الفرايحي ويمنع فيها الصوم الجماعي.​