حملات إرشادية وقوافل لتحصين الماشية.. أبرز أنشطة الزراعة خلال أسبوع- (انفوجرافيك)

كتب– أسامة علي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد رقم ٢٣ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجرافيك والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٤ وحتى ١٠ يناير الجاري.

وأشار الانفوجرافيك إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عقدت ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث وتأهيل المساقي الخصوصية، بمركز طوخ، كما تم تنظيم ندوة حول محصول الفراولة، بمركز شبين القناطر، كما تم افتتاح أكبر مزرعة لإنتاج نخيل الزينة بغرض التصدير إلى الخارج، بقرية عرب الرواشدة، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومستشار الوزير للمتابعة ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، لمتابعة مدى توافر الأسمدة و صرفها للمزارعين بالجمعيات، كما تم إزالة 16 حالات بمراكز منوف، الباجور، قويسنا، أشمون، فضلا عن عقد عدد (35) ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة، والتوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية.

وخلال الأسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط 156 كجم لحوم ذبح خارج المجازر اللحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما أعلنت الانتهاء من تحصين 50 ألف و 910 طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، فضلا عن تنظيم 45 ندوة إرشادية حول تطوير مراكز تجميع الألبان وتحسين سلالات الماشية، كذلك تعقد مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة عددًا من الندوات الإرشادية المكثفة للنهوض بمحصول القمح، كما أعلنت إزالة ٨ حالات تعدي على الأراضي الزراعية.

كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، تحصين مليون و40 ألف و 274 راس ماشية ضد الأمراض الوبائية في عام 2021، فضلا عن تحصين 390 ألف و 571 طائر ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، كما شنت أكثر من 600 حملة خلال العام على أسواق بيع وتداول اللحوم، وتم تنظيم 508 ندوة إرشادية لتحسين الرعاية البيطرية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد لجان الفحص والمرور على المحلات العاملة في مجال تجارة المبيدات، كما نظمت إدارة الإرشاد الزراعي الندوة الإرشادية الحقلية الرابعة بعد زراعة محصول القمح

فيما واصل مسئولو مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية، كما تم المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث، فضلا عن المرور على الحقل الإرشادي للقمح، وعنابر الإنتاج الداجني، استعدادا لترميمه وتطويره، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: سنورس، اطسا، الفيوم، كما تم عقد اجتماع لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية بالمحافظة لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة منها كارت الفلاح، الأسمدة، مساحات القمح، الزراعات التعاقدية، حماية الأراضي، المساحات المنزرعة.