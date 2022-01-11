رئيس الأسقفية ناعيًا مكاري يونان: عاش خادمًا للكنيسة

04:14 م الثلاثاء 11 يناير 2022
رئيس الأسقفية ناعيًا مكاري يونان: عاش خادمًا للكنيسة

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للك

كتب- مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية القمص مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقسية بكلوت بك الذي رحل اليوم

وقال رئيس الأساقفة في بيانه باسمي وباسم الكنيسة الأسقفية نودع القمص مكاري الذي عاش خادمًا للكنيسة العامة وأحب جميع الطوائف وبذل نفسه في الخدمة الروحية

وصلى رئيس الأساقفة أن يهب الله أسرته ومحبيه وشعب الكنيسة الصبر مقدمًا تعزيته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وكافة كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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