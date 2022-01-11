السيسي: نجونا من الخراب.. وهناك دول سعت لتدمير دول أخرى بالتآمر

كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها 6 مليون شخص هاجروا إليها نتيجة الصراعات والفقر في دول قريبة منا، مضيفا:" لم نمنعهم ولم نقيم لهم مخيمات، ولم نطلق عليهم "لاجئين"، لكن تم دمجهم في المجتمع".

وأضاف خلال مشاركته في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني منتدى شباب العالم، الثلاثاء:"اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خراب، الدول التي تسعى لتخريب دول أخرى من التآمر، ما حدث لدول مجاورة، لم ينجو منها غير مصر "مفيش دولة نجت من الخراب غير مصر".

وتابع:"نتاج الاستمرار في معسكر للاجئين لمدة 10 سنوات أمر خطير، بتكلم هنا على ملايين مش عشرات الآلاف".

وأضاف:"من قام بالعمل على هدم هذه الدول، ألم يكن هذا من حقوق الإنسان بألا نتدخل فيها ونخربها ونترك المواطنين في سوريا وليبيا واليمن والصومال والعراق؟، مصر كانت معرضة للخراب والدمار، المفروض حد زيي في وظيفتي ميتكلمش كده، لكن لا، لازم كشباب ننظر وننتبه ويكون عنده عقلية نقدية لما يتم طرحه، اسمع وشوف العالم اللي بتكلم عليه بقى فين؟، حجم الضرر وحقوق الإنسان فيها أد إيه؟ وليه؟، أخشى أن يكون التنافس السياسي والمصالح تؤثر على الإجراءات التي تتم وبالتالي تروح دول في الرجلين ودول تتخرب لـ50 و100 سنة جايين".

واختتم:"أنا بشكركم حتى من قام بالمسائلة لمصر، صدقوني الواقع اللي موجود في مصر مختلف".

ومنتدى شباب العالم، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.