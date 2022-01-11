السيسي: إجراءاتنا في حقوق الإنسان لم تكن تحت ضغط لكنها من معتقدات نمارسها

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشباب المشارك في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات اليوم الثاني منتدى شباب العالم، الثلاثاء.



وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة:"حريصون على موضوع حقوق الإنسان من منظور فكري ومعتقدات نمارسها"، مضيفا:"إجراءاتنا في مجال حقوق الإنسان، لم نقم بها بها تحت ضغط، لكنه من معتقدات وسنة من السنن الكونية باعتبار أن الاختلاف سنة الحياة".

ومنتدى شباب العالم، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.