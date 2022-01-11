الأوقاف: دورات في الواجب الوظيفي وأخلاق المهنة للعاملين بالوزارة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق دورات الواجب الوظيفي وأخلاق المهنة لجميع العاملين بها، والجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، ضمن دورها لتثقيف جميع العاملين بما تتطلبه مستجدات العلم وطبيعة الوظيفة، سواء من جوانب مهنية أو من قيم وأخلاق تُراعَى في أدائها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم عقد اللقاء الأول مع جميع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، الخميس، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، ويعقد الدكتور محمد مختار جمعة لقاء هامًّا مع مديري المديريات ومناطق الهيئة، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث سبل تطوير الأداء الوظيفي بما يواكب مستجدات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

ولفتت إلى وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا مهما بقيادات هيئة الأوقاف بمقر الهيئة بالدقي لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة بهم، وبحث سبل تطوير جميع جوانب العمل بها.