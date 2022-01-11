80 يومًا على رمضان.. موعد غرة الشهر الكريم لعام 1443 هجرية

02:19 م الثلاثاء 11 يناير 2022
80 يومًا على رمضان.. موعد غرة الشهر الكريم لعام 1443 هجرية

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة شهر رمضان الكريم لعام 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية.

وقال القاضي لمصراوي، إن هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: أنه من المتوقع أن تكون غرة الشهر الكريم لعام 1443 هجرية، فلكيا يوم السبت 2 أبريل عام 2022.

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