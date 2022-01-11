بعد معركة برلمانية ساخنة.. وزارة التعليم تحقق 4 مطالب للنواب

كتب- أسامة علي:

وقعت مواجهة ساخنة بين أعضاء البرلمان والدكتور طارق شوقي ووزير التربية والتعليم، في الثلاثاء الأخير من ديسمبر الماضي، بعد العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة، المتعلقة بالمنظومة التعليمية.

مواجهة البرلمان حققت نجاحات كبيرة في إقناع الوزير بتعديل القرارات التي أثارت جدل الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، وتم تصعيدها إلى البرلمان.

اتخذ شوقي بعد أيام قليلة من انقضاء الجلسة الأكثر سخونة منذ انطلاق البرلمان، عدة قرارات تتعلق بمناهج الصف الرابع الابتدائي، وعجز المعلمين بالمدارس، والتغذية المدرسية، وذلك على النحو التالي:

ترحيل مناهج رابعة ابتدائي للصيف

وقال وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية، إن منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي انتهى عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث (السرعة) وما تبقى هو النشاطان 13 و14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملاً ومشروع الوحدة، وهذا يحتاج من 12- 14 حصة في الترم الثاني (أي شهر تقريبًا).

وأضاف شوقي أن منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي انتهى عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة، ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلى 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملةً، وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من 12- 14 درسًا (أي شهر تقريبًا).

عجز المعلمين

تستعد الوزارة للإعلان عن مسابقة لتعيين معلمين لسد العجز، وَفق خطة زمنية لمدة 5 سنوات، بالتنسيق مع رئاسة الوزراء وجهاز التنظيم والإدارة.

وأكدت المصدر أنه عقب الانتهاء من تدقيق أرقام عجز المعلمين سيتم الإعلان عن المسابقة يوليو المقبل .

التغذية المدرسية

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 16 إجراء لضبط توزيع التغذية المدرسية على طلاب المدارس، في ضوء حرص الوزارة على حسن سير العملية التعليمية بشكل آمن؛ بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة، والنمو السليم للطلاب من خلال توفير تغذية مدرسية سليمة وصحية، بالإضافة إلى ضرورة تأكيد التزام الجهات المعنية بكل التعليمات ذات الصلة بالصحة العامة للطلاب.

حقائب تدريبية لمعلمي رابعة ابتدائي

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل؛ لإعداد حقائب تدريبية تستهدف معلمي الصف الرابع الابتدائي، وفقًا لنظام التعليم الجديد 2.0 والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم؛ وذلك في إطار متابعة الوزارة للتدريبات الخاصة بالمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية، وفي ضوء التحديث المستمر للبرامج التدريبية الخاصة بهذا الشأن.

لمزيد من التفاصيل:

"ترحيل للصيف".. توجيه عاجل من وزارة التعليم بشأن مناهج رابعة ابتدائي



رابعة ابتدائي وعجز المعلمين.. كيف رد وزير التعليم على أسئلة نواب البرلمان؟



الحكومة تستعد لإعلان أكبر مسابقة لتعيين المعلمين (موعد وشروط وأولويات)



وزير التربية والتعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن التغذية المدرسية





