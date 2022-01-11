بث مباشر لمراجعة مادة الرياضيات لطلاب 2 ثانوي عصر اليوم

كتب- أسامة علي:

أعلنت منصة حصص مصر، استكمال مراجعة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشعبة العلمية للصف الثاني الثانوي.

وقال حصة مصر، إنه سيتم إتاحة بث مباشر اليوم الثلاثاء، لمراجعة مادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي، في الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة .

وأوضحت المنصة، أنه سيتم إتاحة البث على صفحة الفيس بوك وقناة الیوتیوب، مع الأستاذ إيهاب محسن.

وطالبت حصص مصر، الطلاب بكتابة الأسئلة في مادة الرياضيات في الكومنتات وسيتم الرد عليها أثناء البث

المباشر.

لمشاهدة البث المباشر:

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي (2021 - 2022) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجري امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

كما حددت وزارة موعد إجراء الامتحانات للمواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

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