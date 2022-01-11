القوى العاملة: تعيين 33 شاباً في شمال سيناء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 33 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 242 شاباً مسجلين من راغبي العمل.

وقال محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، إن المديرية استخرجت 79 شهادة قياس مستوى مهارة، و77 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح سالم، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، استكملت المديرية صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 59 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 29 ألفاً و500 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 617 عاملا.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة، وتلقى شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء، أما عن السلامة والصحة المهنية فقامت بالتفتيش على 4 منشآت يعمل بها 2368 عاملا.

كما تابعت المديرية، الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 4 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.