خالد عبدالغفار ينعي مدير الإدارة الصحية بالواحات

كتب - أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور رفعت موسى عبيد، مدير الإدارة الصحية بالواحات البحرية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعرب عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث وافته المنيه، مساء امس الإثنين.