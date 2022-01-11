مجابهة التغيرات المناخية أحد مكوناته.. مدبولي: "حياة كريمة" يخدم 60% من المصريين

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع بنبان هو أفضل مشروع على مستوى الطاقة الجديدة، ونعمل في مشروع ضخم جدًّا لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ولدينا طموح لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية العام المقبل، ونضع حوافز كثيرة لهذا الموضوع.

وأضاف مدبولي، خلال جلسة منتدى شباب العالم عن التغير المناخي، في يومه الثاني، اليوم الثلاثاء، أن القيادة السياسية تتبنى تطوير البحيرات المائية بعد أن حدث فقدان لقيمتها، مثلاً تطوير بحيرة المنزلة 2 مليار دولار، حتى تستعيد قيمتها التي فقدتها من عشرات السنين.

وتابع مدبولي: خطتنا أن نصبح بنهاية هذا العام لدينا 20% من الطاقة في مصر طاقة متجددة.

واستطرد رئيس الوزراء: ننفذ منظومة جديدة للنقل الجماعي، منها القطار الكهربائي والسريع والمونوريل، وهي شبكة تمتد إلى 2.2 ألف كم، فضلًا عن جيل جديد من المدن الذكية، وبدأنا إدخال الطاقة الشمسية في كل المدن الجديدة، وأيضًا مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة.

وتابع مدبولي: الدولة المصرية وضعت خطة لمشروعاتها الاستثمارية أن تكون أغلبها مشروعات خضراء، بنسبة 30%، وستصل إلى 50% خلال العامين المقبلين،

ولدينا مشروع حياة كريمة الذي يخدم 60% من الشعب المصري، وأحد مكوناته هو التغيرات المناخية والحد منها.

وتابع رئيس الحكومة: نعمل على تخفيض معدلات استهلاك البلاستيك، وتطوير مراكز الأبحاث وتخصيص جائزة للمشروعات الخضراء والابتكار الأخضر.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.