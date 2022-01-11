مدبولي: العالم لم يأخذ تحذيرات الخبراء منذ 15 عاما من التغيرات المناخية

شرم الشيخ- أ ش أ:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن التغيرات المناخية أصبحت قضية حاكمة على كل المقاييس، وأنه يتعين على العالم مواجهتها بكل حزم وسرعة حتى يستطيع مواكبة التحديات التي فرضتها علينا تلك التغيرات خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم الثلاثاء، في حلقة نقاشية بعنوان " الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية "في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المنعقد بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العالم لم يأخذ تحذيرات الخبراء منذ 15 عاما من التغيرات المناخية على محمل الجد وتعاملوا معها على أنها تكهنات وأراء متشائمة .

شارك في الحلقة النقاشية، السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ومستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة، وكاسي فلاين المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وعقيل حاجات مؤسس شركة للاستشارات البيئية والتنموية في أفريقيا، كريم طراف مؤسس شركة (هوا ـ سوا) ، وماركو شلتس باحث واستشاري مؤسسة "أوبن إيرث" ، إلى جانب مجموعة من المتحدثين عن بعد.​