​مرحلة المطورين الكبار.. الإسكان: نخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية

05:30 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
​مرحلة المطورين الكبار.. الإسكان: نخطط لتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية

المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه يتم حاليًا التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بمساحة 40 ألف فدان، مؤكدا أن المرحلة الثانية هي مرحلة المطورين الكبار.

وأضاف عباس في تصريحات له، أن دخول المطورين الكبار نجاح للعاصمة الإدارية والمطورين العقاريين، لافتًا إلى أن تخطيط المرحلة الاولى أظهر الاحتياج لبعض التعديلات التى نحتاجها في المرحلة الثانية.

وتابع: "في المرحلة الأولى تم تقسيم الأراضي لمساحات صغيرة لتتناسب أكثر مع المطورين، كون المدينة جديدة وطرح مساحات كبيرة ربما لا يكون عليها إقبال كبير".

وأكد أن العاصمة الإدارية تحتاج المطور الكبير والمتوسط والصغير، حيث يتم مشروعات سكنية وتجارية وتعليمية ونحتاج مطورين على كل المستويات.

وأضاف نائب وزير الإسكان أنه خلال 2022 سيتم الانتقال تدريجيا ليكون العمل الحكومي بالكامل من العاصمة الإدارية، والعاصمة الإدارية أصبحت اليوم واقع ملموس ومدينة من أهم المدن، والتي كان يقال عنها وقت بداية تنفيذ المشروعات بها بأنها فنكوش.

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