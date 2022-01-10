​مشارك نيجيري يوجّه رسالة من خلال منتدى الشباب: قفوا ضد الفساد

كتب- محمد سامي:

قال سراج محمد أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من دولة نيجيريا، إنه سعيد بمشاركته في المنتدى لاستعراض تجربته المدعومة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ملف التعليم ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن المنتدى فرصة لتبادل الأفكار ومشاركة الآراء والخبرات في مختلف المجالات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن هدفه من المشاركة في المنتدى، مناقشة كيفية التصدي للفساد ومدى أهمية التعليم في هذا الصدد لهذا يمثل المنتدى فرصة مهمة له ومنصة ينقل من خلالها رسالته إلى شباب العالم كله.

وناشد سراج شباب العالم من خلال المنتدى للمشاركة في المعركة ضد الفساد، مؤكدًا أن الشباب هم قادة الغد.