السيسي يشيد بالعرض المسرحي عن جائحة كورونا: "حاجة مبدعة جدًا"

كتب- محمد سامي:

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فريق العمل المسرحي عن جائحة كورونا، والذي قدمته الفرقة المسرحية مساء اليوم على مسرح منتدى شباب العالم، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة له، بعد انتهاء العرض: "حاجة جميلة ومبدعة جدًا، بكل تقدير واحترام واعتزاز بالعمل الذى قدمتوه وعملتوه فالدنيا كلها تتكلم في هذه المسرحية، فبشكركم كلكم".

وشهد الرئيس السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.