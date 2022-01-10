زاهي حواس: منتدى شباب العالم يعد ترويجًا عالميًا للسياحة المصرية

10:17 م الإثنين 10 يناير 2022
زاهي حواس: منتدى شباب العالم يعد ترويجًا عالميًا للسياحة المصرية

زاهي حواس

كتب- محمد سامي:

أشاد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية ورئيس مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، بالتنظيم المميز والفريد للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأكد حواس - في بيان اليوم الإثنين - أن المنتدى يسهم في إنعاش قطاع السياحة بعد الصورة الإيجابية التي كونها الشباب المشارك من مختلف الجنسيات عن مصر، مشيرا إلى أنهم سيروجون لمصر في بلادهم.

وأضاف حواس أن مصر بلد الأمن والآمان ورائدة تقود العالم أجمع منذ 5 آلاف سنة"، مؤكدا على فكرة تنظيم لقاء عالمي للشباب لم تحدث في العالم لكن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت القيام بذلك.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تجميع شباب العالم لتبادل الأفكار والإخاء حتى يعيش العالم في سلام.

زاهي حواس السياحة المصرية مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم

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