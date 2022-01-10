إغلاق شهر ووقف النشاط.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال والمقاهي

10:16 م الإثنين 10 يناير 2022
إغلاق شهر ووقف النشاط.. عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال والمقاهي

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

اجتمع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالدقي.

وناقش الوزير مع المحافظ خلال اللقاء متابعة مدى الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية ورفع الإشغالات.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة اليومية للمقاهي والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنع استخدام الشيشة والالتزام بمواعيد الغلق والتعامل بحزم مع المقاهي المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية عليهم وذلك حفاظا على صحة المواطنين.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمواعيد الفتح والغلق الصيفية، فهي على النحو التالي:

1- في حال المخالفة لمواعيد الغلق والفتح اليومية يتم إنذار المسؤول كتابة.

2- إذا انقضت 15 يوما دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارا بالغلق لمدة لا تقل عن شهر.

3- لا يسمح للمحل المخالف بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بصدور قرار من مركز التخصيص للفتح مرة أخرى.

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