5 أيام مهلة أخيرة لأصحاب البطاقات التموينية بالقاهرة الكبرى

09:26 م الإثنين 10 يناير 2022
5 أيام مهلة أخيرة لأصحاب البطاقات التموينية بالقاهرة الكبرى

بطاقات التموين

كتب- محمد نصار:

5 أيام فقط متبقية على نهاية مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية لأصحاب البطاقات التموينية بالقاهرة الكبرى.

وتتعلق المهلة الممنوحة للمواطنين من سكان القاهرة الكبرى بنقل صرف الخبر من وإلى المحافظات الثلاث (القاهرة والجيزة والقليوبية) دون التقيد بمحل الإقامة ببطاقة الرقم القومي وذلك حتى 15 يناير الجاري.

كان وزير التموين أصدر توجيها لمكاتب التموين على مستوى المحافظات الثلاث بالإعلان في مكان ظاهر عن تلقي طلبات تحويل البطاقات التموينية بين المحافظات الثلاث للتيسير على المواطنين وتمكينهم من صرف حصتهم من الخبز المدعم دون عناء، على أن يتقدم المواطن بطلب تحويل البطاقة التموينية بمكتب التموين الواقع في دائرة محل إقامته الحالي حتى 15 يناير.

ويرفق بكل طلب صور من بطاقة الرقم القومي وبطاقة التموين ورقم موبايل مسجل باسم صاحب البطاقة.

ويقوم مكتب التموين بالتأكد من شخصية مقدم الطلب، وأنه صاحب البطاقة التموينية، وتوقيعه أمام الموظف المختص على إقرار بالتحويل.

ويحتفظ المكتب بهذه المستندات ثم يتم تجميع الطلبات وإرسالها إلى المديريات التموينية يوميًا تمهيدًا لإرسالها لوزارة التموين في كشوف معتمدة من مدير المديرية.

بطاقات التموين نقل صرف الخبز وزارة التموين

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