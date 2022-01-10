وسائل إعلام تبرز دعوات الرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم



(أ ش أ):

أبرزت وسائل الإعلام العالمية مساء اليوم الاثنين، الرسائل والدعوات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال منتدي شباب العالم من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، خلال الجلسة التي عقدت اليوم بالمنتدى، بالإضافة إلى كلمات المسئولين الدوليين التي أكدت أهمية دور الشباب في صناعة المستقبل.

وتناول الإعلام العربي المحاور توجيه الرئيس المصري دعوة من أجل الإنسانية وتجاوز تحديات البقاء، واهتمام المنتدى بقضايا تمس المجتمعات كافة. وضرورة أن يكون هناك حوار عالمي بين شباب العالم، وإنشاء مجلس شباب تابع لمنظمة الصحة العالمية للتأكد من انخراطهم بالمجتمع، ودور الشباب في انتاج الأفكار.

بينما أبرز الإعلام الأوروبي تصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من خلال المبادرات الصحية في مصر، أفرزت خريطة صحية للمصريين بشكل قوي. وتضامن مصر مع لبنان وتشديد "ميقاتى" على أهمية دور مصر في دعم لبنان.

في حين ركز الإعلام الأمريكي على كلمة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خلال المنتدى، التي أكد فيها أن الانتخابات النيابية التي سُتجري في بلاده الربيع المقبل ستشكل فرصة لشباب لبنان ليقولوا كلمتهم ويحددوا خياراتهم فيما يتوافق مع رؤيتهم للانخراط في إنقاذ لبنان.

وبحسب موقع قناة "سكاي نيوز عربية"، وموقع "24 الإخباري" الإماراتي، تم إبراز دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي دول العالم إلى "العمل معا على تجاوز تحديات البقاء وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل الإنسانية وإحلال السلام"، معتبرا أن "إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم".

وقال السيسي، في كلمته الافتتاحية أمام منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة التي تعقد تحت شعار "العودة معا" بمدينة شرم الشيخ، إن المنتدى "أصبح منصة لتبادل الحوار والتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم"، كما أكد على "حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز".

واختتم الرئيس المصري كلمته، معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، وسط اهتمام إعلامي عالمي وحضور دولي كبير.

في حين نقلت (بوابة العين) الإخبارية دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دول العالم إلى العمل معا على تجاوز تحديات البقاء، وإنهاء الأزمات الراهنة، من أجل إحلال السلام، معتبراً أن إخلاص النوايا هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف في العالم.

وأكد الرئيس السيسي "حتمية الحوار وأهمية إدارة الاختلاف، وتشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون هي الاختلاف، دون تمييز".

واختتم الرئيس كلمته معلنا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتماعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".

كما أبرزت البوابة استهلال الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل La Casa De Pape، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، حديثها بـ"السلام عليكم"، موجهة الشكر لمصر والمنتدى على الاهتمام بعدة قضايا مختلفة، تمس المجتمعات كلها، ولإتاحة الفرصة لها لحضور ذلك المنتدى، لافتة الى أنها سبق لها أن زارت مصر، وتجولت في معابد فرعونية، قائلة إن "للثقافة دور كبير من خلال التئام الجروح، ومن الممكن التغلب على كافة التحديات، عن طريق الثقافة والفن".

كما تحدثت إيتونو عن فيروس كورونا، والعزلة التي ضربت العالم بسبب الوباء، بما فرضه الفيروس على العالم كله، وتأثيره على المسلسلات والمنصات الرقمية، ما جعل أواصر العون تمتد بين الجميع، قائلة: "أنا هنا معكم وبينكم لأتحدث عن هذه التجربة، من أجل الحديث عن مستقبل هذا الكوكب".

وتحت عنوان "ضرورة الحوار العالمي بين شباب العالم"، نقلت صحيفة الدستور الأردنية، عن سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، قولها: "نحن الشباب والقوة والطاقة وركيزة التنمية.. ونجتمع اليوم لنتحدث من كافة دول العالم".

وأكدت بدر أن فكرة منتدى شباب العالم بدأت في عام 2017، من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون هناك حوار عالمي بين شباب العالم، لدعم قيم التواجد الإنساني داعية للسلام والإبداع، وأن يكون هناك نظرة إلى المستقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن المنتدى سوف يناقش العديد من القضايا، مثل العالم ما بعد الجائحة، والتغير المناخي وغيرها.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية، أيضًا عن تيدروس أدهانوم جبيريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، تأكيده حرص المنظمة على دعم الشباب عن طريق إنشاء مجلس الشباب التابع للمنظمة، للتأكد من انخراطهم في المجتمع والاستفادة منهم.