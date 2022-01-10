الزراعة والفاو ينفذان برنامجًا تدريبيًا عن الإرشاد والتحول الرقمي

كتب- أحمد مسعد:

قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ينفذان البرنامج التدريبي الأول للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات (المنوفية - البحيرة - الأقصر - الدقهلية - بني سويف - الوادي الجديد - الغربية - كفر الشيخ - مطروح - سوهاج) بمركز الدعم الإعلامي بمحافظة الإسماعيلية لمدة 5 أيام.

وأضاف الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، أن البرنامج التدريبي يتضمن تحسين مهارات المرشدين الرقمية بما يساعدهم في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة وغيرها من الوسائط لتسهيل وصول الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة ويحاضر في البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين يتناولون أهمية تدريب المرشدين الزراعيين ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الرقمي في مجال الإرشاد الزراعي.