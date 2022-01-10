الزراعة والفاو ينفذان برنامجًا تدريبيًا عن الإرشاد والتحول الرقمي

09:18 م الإثنين 10 يناير 2022
الزراعة والفاو ينفذان برنامجًا تدريبيًا عن الإرشاد والتحول الرقمي

الفاو

كتب- أحمد مسعد:

قال علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن القطاع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ينفذان البرنامج التدريبي الأول للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية في 10 محافظات (المنوفية - البحيرة - الأقصر - الدقهلية - بني سويف - الوادي الجديد - الغربية - كفر الشيخ - مطروح - سوهاج) بمركز الدعم الإعلامي بمحافظة الإسماعيلية لمدة 5 أيام.

وأضاف الدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، أن البرنامج التدريبي يتضمن تحسين مهارات المرشدين الرقمية بما يساعدهم في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة وغيرها من الوسائط لتسهيل وصول الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة ويحاضر في البرنامج نخبة من الخبراء والمتخصصين يتناولون أهمية تدريب المرشدين الزراعيين ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الرقمي في مجال الإرشاد الزراعي.

الفاو قطاع الإرشاد الزراعي التحول الرقمي وزارة الزراعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| (بث مباشر).. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مسرح شباب العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا