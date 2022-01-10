"حياة كريمة" تكشف الأعمال الجاري تنفيذها بمركزي إسنا و أرمنت بالأقصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة"، عن الأعمال الجاري تنفيذها بمركزي اسنا وارمنت، بمحافظة الأقصر.

وقالت "حياة كريمة" إن الأعمال جاءت كالتالي: -

- العمل بتنفيذ عدد ٢٠ كوبري بنسبة تنفيذ 60%، وتم الانتهاء مؤخرًا من أعمال إنشاء عدد ٢ كبري وهم:

١. كوبري ترعة إسنا الغربية ك ١.٦.

٢. كوبري ترعة إسنا البحرية ك ١.

- تطوير ورفع كفاءة عدد 29 مركز شباب بمركزي إسنا وارمنت و بنسبة تنفيذ 45%، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ 60%.

- أعمال التشطيبات النهائية لمجمعات الخدمات الحكومية وعددها 13 مجمع حكومي بنسبة تنفيذ 88٪.

- أعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع زراعي بنسبة تنفيذ 40%.