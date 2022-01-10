"حياة كريمة" تكشف الأعمال الجاري تنفيذها بمركزي إسنا و أرمنت بالأقصر
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة"، عن الأعمال الجاري تنفيذها بمركزي اسنا وارمنت، بمحافظة الأقصر.
وقالت "حياة كريمة" إن الأعمال جاءت كالتالي: -
- العمل بتنفيذ عدد ٢٠ كوبري بنسبة تنفيذ 60%، وتم الانتهاء مؤخرًا من أعمال إنشاء عدد ٢ كبري وهم:
١. كوبري ترعة إسنا الغربية ك ١.٦.
٢. كوبري ترعة إسنا البحرية ك ١.
- تطوير ورفع كفاءة عدد 29 مركز شباب بمركزي إسنا وارمنت و بنسبة تنفيذ 45%، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ 60%.
- أعمال التشطيبات النهائية لمجمعات الخدمات الحكومية وعددها 13 مجمع حكومي بنسبة تنفيذ 88٪.
- أعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع زراعي بنسبة تنفيذ 40%.
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