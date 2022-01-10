"حياة كريمة" تكشف الأعمال الجاري تنفيذها بمركزي إسنا و أرمنت بالأقصر

09:17 م الإثنين 10 يناير 2022
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الصفحة الرسمية لمبادرة "حياة كريمة"، عن الأعمال الجاري تنفيذها بمركزي اسنا وارمنت، بمحافظة الأقصر.

وقالت "حياة كريمة" إن الأعمال جاءت كالتالي: -

- العمل بتنفيذ عدد ٢٠ كوبري بنسبة تنفيذ 60%، وتم الانتهاء مؤخرًا من أعمال إنشاء عدد ٢ كبري وهم:

١. كوبري ترعة إسنا الغربية ك ١.٦.

٢. كوبري ترعة إسنا البحرية ك ١.

- تطوير ورفع كفاءة عدد 29 مركز شباب بمركزي إسنا وارمنت و بنسبة تنفيذ 45%، بالإضافة إلى إنشاء عدد 8 مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ 60%.

- أعمال التشطيبات النهائية لمجمعات الخدمات الحكومية وعددها 13 مجمع حكومي بنسبة تنفيذ 88٪.

- أعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمعات الزراعية وعددها 13 مجمع زراعي بنسبة تنفيذ 40%.

مبادرة حياة كريمة مركز إسنا الأقصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| (بث مباشر).. الرئيس السيسي يشهد افتتاح مسرح شباب العالم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا