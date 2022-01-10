ضبط أدوية ومستحضرات التجميل مع مصري قادم من لبنان بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه وبين طيات ملابسه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران، و القادمة من بيروت، اشتبه هاني محمود مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية قادم من لبنان، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أجسام معتمة متماثلة، وبالعرض على تامر رمزي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من دينا حسن مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف أحمد عمر رئيس القسم لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 260 عبوة أدوية بشرية لعلاج الأورام ومستحضرات تجميل، مخبأة داخل علب الشوكولاته وعلب السجائر بحقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​