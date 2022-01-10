نائب وزير الإسكان: حجم التعاملات في السوق العقاري وصل لـ150 مليار جنيه

09:13 م الإثنين 10 يناير 2022
نائب وزير الإسكان: حجم التعاملات في السوق العقاري وصل لـ150 مليار جنيه

حجم التعاملات في السوق العقاري وصل لـ150 مليار جني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن حجم التعاملات داخل السوق العقاري تتراوح بين 130 إلى 150 مليار جنيه، أي ما يقارب 10 مليار شهريًا.

وأضاف عباس في تصريحات له، أن حجم التعاملات كبير جدا، ولابد أن يكون هناك ضوابط وقوانين تتماشى مع حجم هذا السوق، خاصة وأنه يمثل 20% من حجم الدخل القومي.

وأكد أنه يتم حاليا التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بمساحة 40 ألف فدان، مؤكدا أن المرحلة الثانية هي مرحلة المطورين الكبار.

وأضاف عباس، أن دخول المطورين الكبار نجاح للعاصمة الإدارية والمطورين العقاريين، لافتًا إلى أن تخطيط المرحلة الأولى أظهر الاحتياج لبعض التعديلات التى نحتاجها في المرحلة الثانية.

وأضاف نائب وزير الإسكان أنه خلال 2022 سيتم الانتقال تدريجيا ليكون العمل الحكومي بالكامل من العاصمة الإدارية، والعاصمة الإدارية أصبحت اليوم واقع ملموس ومدينة من أهم المدن، والتي كان يقال عنها وقت بداية تنفيذ المشروعات بها بأنها فنكوش.

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