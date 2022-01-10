الجيزة ترفع 1450 حالة إشغال للمحلات والمقاهي بحدائق الأهرام

(أ ش أ):

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، حملة مكبرة لرصد مخالفات البناء و إشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية في قطاع هضبة الأهرام.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في بيان اليوم، إن الحملة تأتي استكمالاً للحملات التى تنظم بشكل يومي لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاع.

وأشار "راشد"، إلى أن الحملة استهدفت التصدى لمخالفات البناء ورفع إشغالات المقاهي والكافتيريات والمحال التجارية والتي أسفرت عن إيقاف أعمال تحويل ٦ وحدات سكنية إلى الغرض السكني (محلات) بدون ترخيص بعدد من العقارات.. وتم تكسير الحوائط المقامة بالمخالفة وسحب الأبواب والأخشاب والمعدات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم خلال الحملة، رفع 1450 حالة إشغال للمحال والمقاهي والكافيهات والمنشآت التجارية شملت كراسي وشيشة وتروسيكلات باعة جائلين واستاندات، بالإضافة إلى إزالة ٩٦ حاجزا حديديا لحجز أماكن ركن السيارات وتم إيداع المضبوطات بمخازن قطاع الهضبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد مكبرة بشوارع الثروة المعدنية والجيش.