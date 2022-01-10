تأخير وتعديل.. ننشر الموعد الجديد لتسكين أهالي مثلث ماسبيرو

06:33 م الإثنين 10 يناير 2022
تأخير وتعديل.. ننشر الموعد الجديد لتسكين أهالي مثلث ماسبيرو

منطقة مثلث ماسبيرو

كتب- محمد نصار:

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إنه لم يتم الانتهاء بشكل كامل حتى الآن من الأبراج السكنية المخصصة لأهالي ماسبيرو الذين أبدوا رغبة في العودة إلى المنطقة عقب الانتهاء من تطويرها.

وأضاف صديق، لمصراوي، أن هذا الأمر يستتبعه تعديل موعد تسكين الأسر والأهالي حتى يتم الانتهاء الكامل من الوحدات السكنية.

كان صديق، قال في تصريحات لمصراوي، أواخر العام الماضي، إنه من المقرر الانتهاء من الأبراج السكنية وتسكين الأهالي إما بنهاية ديسمبر 2021 أو خلال شهر مارس 2022.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، على أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول منتصف عام 2022 وعقب ذلك سيتم البدء في تسكين الأهالي وفقا لكشوف الراغبين في العودة للمنطقة عقب تطويرها.

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