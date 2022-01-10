القوى العاملة: تعيين 818 شابًا منهم 8 قادرون باختلاف في سوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج قامت بتعيين 818 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري منهم 8 قادرون باختلاف، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 113 فرصة عمل منهم 10 قادرون باختلاف.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الاثنين - أن المديرية قامت بالتفتيش على 613 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية وأسفر عن تحرير 29 محضرا، وعمل 5 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوة سموم بيضاء، و7 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج، و15 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 191 عاملا وعاملة.

من جانبه، أوضح الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي - أنه تم صرف 2 مليون و45 ألفا و500 جنيه للرعاية الاجتماعية لـ4068 عاملا منهم 4061 عاملا بمبلغ 2 مليون و30 ألفا و500 جنيه، منحة المولد النبوي الشريف، و6 منح مولود، ومنحة زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، فضلا عن تسجيل 29 عاملا جديدا للمنظومة.

ولفت إلى أنه تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 168 ألفا و838 جنيها ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية لـ4831 عاملا من المسجلين بالمديرية، فضلا عن تسجيل 508 عاملين غير منتظمين في 60 مشروعا بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1357 شهادة قياس مستوى المهارة، و1357 تصريح مزاولة الحرفة، وتلقي 13 شكوى تم تسوية شكوى منها وديا، وإحالة 7 شكاوى للقضاء و5 لجهات أخرى، أما بمجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 257 منشأة، وإعادة التفتيش على 259 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضرا وإعطاء مهلة قانونية لـ 97 منشأة أخرى.

وأشارت إلى أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تابعت المديرية التفتيش على 2203 منشآت يعمل بها 15 ألفا و959 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.