حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء الخميس

06:19 م الإثنين 10 يناير 2022
حفل فني لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء الخميس

دار أوبرا الإسكندرية


(مصراوي):

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، الخميس القادم، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات الفنانة "فيروز" منها سألوني الناس، كيفك انت، بعدك على بالي، سلملي عليه، يسعد صباحك، أنا لحبيبى، ليلة عيد، رجعت الشتوية، وحبيتك بالصيف.

يشارك في الحفل نجوم الفرقة شمس إبراهيم، شروق شريف، آلاء أيوب، سارة مجدي، ومي حسن.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

فرقة أوبرا الإسكندرية مجدي صابر عبدالحميد عبدالغفار مسرح سيد درويش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
912

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

392857

إجمالي الإصابات

21964

إجمالي الوفيات

327144

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر بالفيديو.. المغرب 0 - 0 غانا.. كأس أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا