هيئة الكتاب تصدر "الأمن المجتمعي" تقديم وزير الأوقاف

06:06 م الإثنين 10 يناير 2022
هيئة الكتاب تصدر "الأمن المجتمعي" تقديم وزير الأوقاف

(مصراوي):

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ضمن سلسلة "رؤية" التي تصدر بالتعاون مع وزارة الأوقاف كتاب "الأمن المجتمعي" تقديم ومشاركة الدكتور مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف.

يتناول هذا الكتاب بما يضمه من أبحاث قيمة قضية الأمن المجتمعي تناولا علميا رصينا حيث يضم نخبة مختارة بين أهم الأبحاث التي قدمت لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته العشرين والذي كان تحت عنوان مقومات الأمن المجتمعي في الإسلام.

ويعرض الكتاب لحديث القرآن عن الأمن، ودور الإيمان في تحقيق الأمن المجتمعي، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دور الأسرة في تحقيق الأمن والسلام وكذلك دور التعليم، وغيرها.

وزارة الأوقاف الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب الأمن المجتمعي

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