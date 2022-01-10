نائب محافظ القاهرة: إشادة مدبولي بإنجاز أعمال عزبة أبو قرن شهادة فخر

القاهرة- (أ ش أ):

أعربت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها وفخرها بإشادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء زيارته لعدد من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية ومنها عزبة أبو قرن التي تم الانتهاء من إخلائها بالكامل، بأن ما تحقق في إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضاري يعد إنجازًا تاريخيًا وحلمًا تم تحقيقه وأصبح واقعًا بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري والمقرر إقامته على مساحة ٥٠٠ فدان.

وقالت نائب المحافظ، اليوم الإثنين، بإن الشكر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس، الوزراء، لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال وللمنطقة الجنوبية ولرئيس حي مصر القديمة ولجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية وغيرهم من المسئولين على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الحلم يعد تكريمًا عظيمًا وشهادة تعتز بها ووسام على صدر كل من ساهم في هذا الإنجاز فهو تكريم للجهود المبذولة وللمتابعة المستمرة للأعمال التي كانت تجري على قدم وساق دون تعب وبجهود مكثفة وتحديات غير مسبوقة حتى تم الانتهاء منها بالكامل في ظل رحلة عمل استمرت لمدة خمسة أشهر دون راحة ايمانًا من جميع المشاركين بأهمية ما يقومون به.

ووجهت نائب المحافظ، الشكر والتقدير لرئيس الوزراء بفضل المتابعة المستمرة والتوجيهات الدائمة والزيارات المكوكية التي يقوم بها لمتابعة المشروعات القومية في ظل حرصه الشديد على تكثيف الاجتماعات والزيارات الميدانية الخاصة باستكمال هذا المشروع الحضاري المهم انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية البالغ بتطوير المناطق التاريخية وإعادة إظهار رونقها الحضاري وقيمتها التاريخية لتغدو مقاصد سياحية متميزة تجذب اهتمام الزائرين من مختلف دول العالم.

وقالت عبدالمنعم، إن عزبة أبو قرن والتي تبلغ مساحتها ٢٨ فدانًا كانت من أخطر البؤر العشوائية غير الآمنة وفي ظل ظروف قاسية عانى أهلها والذي يبلغ عددهم ٥٠ ألف نسمة من واقع مرير على مدى العقود الماضية نظرًا لافتقارها لكل مقومات البقاء على قيد الحياة مع عدم توافر مقومات البنية التحتية اللازمة لأبسط حقوقهم في الحياة، مشيرة إلى أنه تم إخلاؤها بالكامل من قاطنيها وعددهم ٤٧٠٠ أسرة وتم نقلهم بالكامل وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بديلة مجهزة بالأثاث بعد جهود مضنية بذلتها لجان الحصر والتسكين والتظلمات والتي أعربت بدورها عن شكرها لكل ما ساهم وشارك في هذا الإنجاز ليبدأ أهالي عزبة أبو قرن حياة جديدة بمشروع "معا" الحضاري بمدينة السلام التي تتوافر فيها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة باعتبارها حق لكل مواطن وفق استراتيجية شاملة أعدتها القيادة الحكيمة للدولة المصرية للقضاء على العشوائيات غير الآمنة بل تطويرها أيضا ضمانا لعدم عودتها مرة أخرى لتصبح مصر بلا عشوائيات يتمتع فيها المواطن بمجتمع آمن راقي.

يذكر أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي قام بها مؤخرا شملت أيضا منطقة درب اللبانة، حيث تابع أعمال تطوير وإعادة إحياء المنطقة بما في ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية وتمت الإشارة إلى أن التطوير بالمنطقة يشمل تطوير الواجهات، وترميم مبان أثرية، ثم إنشاء المباني الجديدة ضمن خطة التطوير، كما يتم تطوير حديقة مساحتها ٢٠٠٠ فدان، يحيطها مسجد قاني باي الرماح، ومسجد المحمودية، وتطل على مسجد السلطان حسن، ومسجد عمرو بن العاص، وسور قلعة صلاح الدين إلى جانب منطقة المعز.​