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"مصر للطيران": 30 دولاراً لاختبار PCR للمسافرين إلى بيروت بمطار رفيق الحريري

04:21 م الإثنين 10 يناير 2022
"مصر للطيران": 30 دولاراً لاختبار PCR للمسافرين إلى بيروت بمطار رفيق الحريري

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران" للمسافرين إلى بيروت، إن عليهم دفع 30 دولارًا أمريكيًّا، وذلك قبل موعد الرحلة مقابل خضوعهم لفحصPCR Test ، فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت (باستثناء من هم دون الـ12 سنة، وقوات اليونيفيل) .

وأضافت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها بدأت تنفيذ القرار اليوم الموافق 10 يناير، بجانب تطبيق كل الاشتراطات الصحية الأخرى، في ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب السلطات اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت الشركة: يقتصر دفع تلك القيمة من جانب الركاب فقط عبر المنصة الإلكترونية MOPH PASS بشكل حصري دون غيرها من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

مصر للطيران اختبار PCR مطار رفيق الحريري فيروس كورونا

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