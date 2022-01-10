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برلماني: منتدى شباب العالم نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات والترويج للسياحة

03:37 م الإثنين 10 يناير 2022
برلماني: منتدى شباب العالم نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات والترويج للسياحة

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، تبرهن على حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى الشباب وآرائهم وأفكارهم في مختلف القضايا والمجلات، مشيرًا إلى أن المنتدى أصبح أهم منصة حوارية للشباب في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

وأضاف العسال، في بيان له اليوم الإثنين، أن المنتدى يحمل أيضاً جوانب مهمة للحراك السياحي في شرم الشيخ من خلال المشاركة الدولية الواسعة، وكذلك يفتح آفاقاً لتبادل الزيارات والتواصل بين الشباب الحاضرين، موضحًا أن المنتدى يناقش قضايا عالمية؛ مثل العالم ما بعد كورونا والتغيرات المناخية في ظل الاهتمام العالمي بهذه القضية، خصوصاً مع استعدادات مصر لعقد قمة المناخ 2022 في شرم الشيخ بعد القمة التي عقدت في جلاسكو في بريطانيا، نوفمبر الماضي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن منتدى شباب العالم له دور مهم للترويج لمصر سياحيًّا من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، كما أن هناك بلا شك استقرارًا سياسيًّا واقتصاديًّا ملحوظًا، حيث يمكن أن يكون المنتدى نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات، بخلاف التأثير المباشر من خلال تحريك الدائرة الاقتصادية في مدينة شرم الشيخ، من خلال وجود عدد من السياح المشاركين في المنتدى، سواء عرب أو أجانب أو مصريين، والذين سيقومون بأحدث رواج في حركة التسوق وتقديم الخدمات السياحية.

ولفت العسال إلى أن أبرز هذه المكاسب هو الترويج السياحي للمعالم السياحية والحضارة المصرية، من خلال الشباب الحاضرين من 196 دولة كسفراء لبلادهم، لنقل عظمة مصر السياحية وحضارتها بمختلف أنواعها الثقافية والفرعونية والمناخ الساحر البديع والطبيعة الخلابة.

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