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السيسي عن "كورونا": الحياة مش هتقف.. هنستمر وهنتجاوز آثارها بشكل كامل قريبًا

03:33 م الإثنين 10 يناير 2022
السيسي عن "كورونا": الحياة مش هتقف.. هنستمر وهنتجاوز آثارها بشكل كامل قريبًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا ألقت الضوء على ضرورة التواصل وإتاحة الفرصة للشباب بالمشاركة الفعالة أكثر من الواقع الحالي.

وأضاف السيسي، خلال مشاركته في منتدى شباب العالم، المقام تحت رعايته، في أول أيام انطلاقه بشرم الشيخ، اليوم الإثنين: عالم ما بعد كورونا سيختلف عما كنا نعيشه، وأريد أن أقول للشباب: مش هنعرف كل حاجة أفرزتها الجائحة دلوقتي؛ لكن خلال سنوات سنرى هذه النتائج.

وتابع السيسي: ستكون هناك آثار إيجابية رغم المعاناة التي عشنا فيها، في مصر لم نخف من (كوفيد)، الشعب المصري كان يتعامل مع الفيروس بإجراءات وتحسب واندفاع للتطعيم؛ لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة، لأن مهما كانت المحنة، لا تجعلنا أبدًا نتوقف، الحياة مش هتقف، هنستمر وهنتجاوز آثارها بشكل كامل قريبًا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جائحة كورونا منتدى شباب العالم شرم الشيخ

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