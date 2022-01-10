من هو صاحب شخصية "جلال الدين الرومي" بمنتدى شباب العالم؟

كتب- محمد سامي:

شهدت حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهور شخصية الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي عبر تقنية الهولوجرام، خلال عرض "العائدون من الماضي".

وقدم شخصية الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي، عزت زين، وينشر مصراوي أبرز المعلومات عنه، كما يلي:

- عمل موجها للتربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

- أشرف على تقديم مسرحيات للطلاب بالمدارس.

- قدم بعض المواهب للمسرح، وعلى رأسها مدير مسرح الطليعة الفنان محمد جمعة.

- لعب دور جلال الدين الرومي على مدار 4 سنوات في مسرحية "قواعد العشق الأربعين".

- يعد عادل حسان مخرج مسرحية "قواعد العشق الأربعين" أحد تلاميذه.

- تم الاتصال به قبل عرض الفقرة بثلاث أسابيع فقط.

وانطلقت ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، اليوم الإثنين، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ السيسي، ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺷ ﻌﺎﺭ "ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﻌًﺎ"، ﺑﻤﺸ ﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺸ ﺒﺎﺏ ﻣﻦ ۱۹٦ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺍﻟﺴﻼﻡ" ﺷﺮﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ.

ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴ ﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻴﺔ، ﻋﻘﺐ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ: ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻟﻺﻧﺴ ﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻣﻞ ﺟﺪﻳﺪ"، وﺗﻀﻢ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺪﺩًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﺑﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ، وﺗﻨﻄﻠﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙة ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪﻯ، ﻭﻫﻲ: "ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"، ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛل ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳ ﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.