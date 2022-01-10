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أيها البشر انتبهوا.. السيسي يتحدث عن "رسالة كورونا" -فيديو

03:00 م الإثنين 10 يناير 2022
أيها البشر انتبهوا.. السيسي يتحدث عن "رسالة كورونا" -فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كورونا يمكن أن يكون مِحنة، لكن بها مَنحة، وهناك قوة دفع حدثت لملف البحث العلمي.

وأضاف السيسي على هامش الندوة الرئيسية بمنتدى شباب العالم في اليوم الأول: تبادلنا الرؤى لتطوير منظومتنا الصحية للتعامل مع الأزمات، وأتصور أن كل دولة لها خصوصية طبقا لعوامل واعتبارات كل دولة.

وتابع: "دائما أنظر لموضوع كوفيد، وكأنه يقول للبشر انتبهوا أنتم لستم قادرون على التحدي معنا".

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي منتدى شباب العالم ملف البحث العلمي

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