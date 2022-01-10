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فاروق حسني يزور مؤسسة الشيخ راشد آل خليفة للفنون بالبحرين (صور)

02:57 م الإثنين 10 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

زار اليوم الاثنين، الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، مؤسسة الشيخ راشد آل خليفة للفنون، للتعرف على ما تقوم به المؤسسة من أنشطة وما تعرضه من مقتنيات فنية.

وأعرب الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة عن سعادته واعتزازه لزيارة الفنان فاروق حسني للمؤسسة.

وكتب الفنان فاروق حسني على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى قائلاً: سعدت كثيراً بدعوة أخي الكريم معالي الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين لزيارة مؤسسة الشيخ راشد أل خليفة للفنون .

وأضاف: سعدت بما تقوم به هذه المؤسسة الرائدة وبجميع مقتنايتها القيمة وأعماله الفنية المتميزة.

ومن الجدير بالذكر تواجد الفنان فاروق حسني بمملكة البحرين لإفتتاح معرضه الفني غداً الثلاثاء ١١ يناير بمركز الفنون البحريني ويستمر المعرض حتى الخامس من فبراير القادم.

فاروق حسني مؤسسة الشيخ راشد البحرين مقتنيات فنية

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