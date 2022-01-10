تخلوا عن البطاقات التموينية.. برلماني يخاطب الأغنياء بشأن منظومة الدعم

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، حكومةَ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتورَ علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفة خاصة، بالإسراع في حسم ملف البطاقات التموينية بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال الصالحي، في بيان له اليوم الإثنين، إن جميع الحكومات السابقة كانت تتحدث في جميع المناسبات عن ملف الدعم، وأنها لديها خطط وسياسات تكفل وصول الدعم إلى مستحقيه؛ ولكن كل خططها وسياساتها فشلت ولم تتحقق والسبب الرئيسي للأسف الشديد هو عدم وجود بيانات حقيقية لديها عن المواطنين من البسطاء والفقراء من المستحقين للدعم الذي يتم إهدار مليارات الجنيهات بسببه؛ لأن هناك مَن يستفيد من الدعم وهو من الأغنياء ولا يستحقه.

ووجه الصالحي رسالة إلى الأغنياء والقادرين، قائلاً لهم: بادروا من تلقاء أنفسكم وتخلوا عن البطاقات التموينية وعن أي دعم تحصلون عليه وأنتم لستم في حاجة إليه.. علينا جميعاً مساندة ودعم جهود الدولة في الإصلاح والدخول إلى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن ثقته في أن الحكومة الحالية سوف تحقق النجاح في وصول الدعم إلى كل مَن يستحقونه.

وأعلن الصالحي تأييده تصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي أكد فيها أنه سيتم خلال شهر يناير الجاري وفبراير المقبل الإعلان عن استكمال بيانات أفراد بطاقات التموين إجباريًّا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد أسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته وأن استكمال بيانات أفراد البطاقات سيكون عبارة عن استمرار وإقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحًا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيًّا، مثمناً تأكيد الدكتور المصيلحي بأن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم، وأن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول إلى مستحقي الدعم.