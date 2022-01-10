برلمانيون: منتدى شباب العالم فرصة لتنشيط سياحة المؤتمرات وتعزيز مكانة مصر الدولية

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن منتدى شباب العالم يعد منصة حوارية ملهمة لجميع الفئات وليس فئة الشباب فقط .

وأضافت رمزي، في بيان لها اليوم الإثنين، إن موضوعات النسخة الحالية من نموذج المحاكاة للمنتدى وورشة عمل عن "حياة كريمة" و"تمكين المرأة والشباب" و"العالم بعد كورونا" تعد من الموضوعات الحيوية والمهمة على المستوى المحلي والعالمي التي سيناقشها المنتدى .

وتابعت النائبة: أجندة المنتدى حافلة بالحديث عن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام؛ فعلى سبيل المثال التطرق إلى مناقشة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وانتشار وباء فيروس كورونا، وكذلك مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي، فضلاً عن الحديث عن السياسات المائية العقلانية للإنسانية، وبحث قضية التغيرات المناخية.

وأضافت رمزي أن حضور شخصيات عالمية من مختلف الدول للمشاركة في هذا الحدث المهم بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ، يعد ترويجًا سياحيًّا لها وللدولة المصرية بشكل عام؛ وتنشيط السياحة الأجنبية سواء الشاطئية أو سياحة المؤتمرات لزيارة مصر وشرم الشيخ بشكل خاص.

وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن منتدى شباب العالم استطاع خلال أعوام قليلة، أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصري في مؤتمر للشباب المصري فقط بالإسماعيلية، إلى أن أصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم أجمع بعد أن تم اعتماده من قِبل الأمم المتحدة.

وأوضح الجندي أن هذا المؤتمر يمنح الشباب فرصة ذهبية لتفجير وتطوير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية، ويعزز تأهيلهم كقادة للمستقبل.

وأكد الجندي أن انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة رغم ظروف جائحة كورونا المنتشرة حول العالم، يؤكد مدى أهميته كمنصة دولية شبابية حوارية فريدة من نوعها، تدعم تواصل شباب مصر والعالم معًا للاستماع إلى تجارب مختلفة من دول العالم والإنصات لآرائهم ومشكلاتهم وتطلعاتهم وأحلامهم وهمومهم المشتركة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أجندة المنتدى زاخرة بمناقشة العديد من القضايا والمشكلات التي تشغل حيز من التفكير العالمي واهتمام الرأي العام؛ وأبرزها تداعيات جائحة كورونا، ويناقش قضية استدامة الأمن المائي، وملف تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم الجندي بأن حرص كل وزارات وقطاعات الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هو أحد أهم ثقة العالم والمؤسسات الدولية في هذه المبادرة التي أصبحت منصة مهمة وملهمة ينتظرها الشباب من مختلف بلدان العالم.

يُذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.