الأوبرا تنظم جولة سياحية لفرقة الباليه الملكي القومي الجورجية

كتب- مصراوي:

قرر الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، تنظيم جولة سياحية لفرقة الباليه الملكي القومي الجورجية احتفاء بها باعتبارها أول فرقة أجنبية تزور الأوبرا فى العام الجديد.

حيث تقدم الفرقة عرض نيران جورجيا على المسرح الكبير فى 5 حفلات صباحية ومسائية وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 12 يناير والحادية عشر صباحا والثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 13 ، 14 يناير .

وقال رئيس الأوبرا في بيان صحفي: ستكون الجولة لأعضاء الفرقة وعددهم 35 فنان وتشمل عدة معالم سياحية وتاريخية منها الأهرامات؛ القلعة، القاهرة الفاطمية وخان الخليلى، بجانب رحلة نيلية.

وأضاف: إن استضافة الفرق الأجنبية لتقديم عروضها فى مصر يأتى تجسيداً لفكرة حوار الحضارات وضمن أهداف دار الأوبرا للاطلاع على ثقافة الآخر من خلال الفنون الجادة التي تعد أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب.