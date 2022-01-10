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ليس دور البرد المُنتشر.. 5 أعراض ترجح إصابتك بكورونا

01:00 م الإثنين 10 يناير 2022
ليس دور البرد المُنتشر.. 5 أعراض ترجح إصابتك بكورونا

تعبيرية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن هناك عددًا من الأعراض الشائعة للإصابة بكورونا في مصر مؤخرًا، خاصة مع زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وأوضح "الحداد" في تصريحات لمصراوي، أنَّ هذه الأعراض تشمل: احتقان الحلق، وأعراض الرشح، وتكسير العظام والجسم، والصداع، ومشاكل الجهاز التنفسي العلوي، وليس الرئوي.

وشدد على ضرورة اعتبار الشعور بـ"دور البرد" بأنها إصابة بفيروس كورونا حتى يثبت العكس، مع ضرورة تطبيق إجراءات العزل المنزلي كإجراء احترازي؛ حتى لا ينقل العدوى إلى الآخرين ويتسبب في مشكلات لكبار السن وضعاف المناعة.

ولفت إلى أن متحور أوميكرون سيكون هو السائد عالميًا وفي مصر خلال أسابيع، وهو أضعف من المتحورات السابقة حتى الآن.

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