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الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإيلاء احتياجات الشباب الأولوية في مناقشات منتدى شرم الشيخ

12:34 م الإثنين 10 يناير 2022
الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بإيلاء احتياجات الشباب الأولوية في مناقشات منتدى شرم الشيخ

أنطونيو جوتيريش

شرم الشيخ- أ ش أ:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الشباب إلى إيجاد الحلول وتقديم الأفكار لبناء مستقبل أفضل، وقال إن أفكار الشباب وحلولهم المبتكرة لا تنضب، مطالبا بإيلاء احتياجتهم الأولوية في المناقشات المتعلقة بالسياسات والاستثمار، في منتدى شباب العالم.

وأعرب جوتيريش - مخاطبا المشاركين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" في منتدى شباب العالم، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، تحت شعار "العودة معا" ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- عن تطلعه إلى الاستماع لنتائج منتدي شباب العالم والعمل مع المشاركين لبناء مستقبل أفضل.

وقال جوتيريش إن أزمة الصحة النفسية أثرت على الشباب تأثيرا كبيرا، منوها بجهود الشباب ودعواتهم إلى التغيير والمساواة والسلام والعدالة والتصدي لأزمة تغير المناخ، وذلك من خلال تقديم أفكار وحلول تساعد مجتمعاتهم المحلية على إعادة البناء والخروج من الجائحة في حالة أقوى.​

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Asha
أنطونيو جوتيريش شرم الشيخ منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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