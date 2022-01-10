المذيعة نوران عطاالله تنفي شائعة مصرعها في حادث سير: تشابه أسماء

كتب- محمد عمارة:

نفت المذيعة نوران عطا الله، شائعة مصرعها في حادث سير بمدينة الشيخ زايد، وقالت إن "تشابه أسماء وراء الخبر غير الصحيح".

وأضافت عطالله لمصراوي، الاثنين: الموضوع أزعجني جدا، وللأسف محدش من الصحفيين اتأكد من الخبر قبل النشر عشان يسبقوا على حساب مشاعرنا.

وأوضحت المذيعة بإحدى القنوات: ضحية الحادث تحمل نفس الاسم وتعمل في الصحافة، وأعمل أنا في الإعلام، وأهلي في حالة صعبة جدا من وقت سماع الخبر، وخدوا وقت عشان يستوعبوا إنها شائعة.