المذيعة نوران عطاالله تنفي شائعة مصرعها في حادث سير: تشابه أسماء
كتب- محمد عمارة:
نفت المذيعة نوران عطا الله، شائعة مصرعها في حادث سير بمدينة الشيخ زايد، وقالت إن "تشابه أسماء وراء الخبر غير الصحيح".
وأضافت عطالله لمصراوي، الاثنين: الموضوع أزعجني جدا، وللأسف محدش من الصحفيين اتأكد من الخبر قبل النشر عشان يسبقوا على حساب مشاعرنا.
وأوضحت المذيعة بإحدى القنوات: ضحية الحادث تحمل نفس الاسم وتعمل في الصحافة، وأعمل أنا في الإعلام، وأهلي في حالة صعبة جدا من وقت سماع الخبر، وخدوا وقت عشان يستوعبوا إنها شائعة.
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