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المذيعة نوران عطاالله تنفي شائعة مصرعها في حادث سير: تشابه أسماء

12:33 م الإثنين 10 يناير 2022
المذيعة نوران عطاالله تنفي شائعة مصرعها في حادث سير: تشابه أسماء

نوران عطا الله

كتب- محمد عمارة:

نفت المذيعة نوران عطا الله، شائعة مصرعها في حادث سير بمدينة الشيخ زايد، وقالت إن "تشابه أسماء وراء الخبر غير الصحيح".

وأضافت عطالله لمصراوي، الاثنين: الموضوع أزعجني جدا، وللأسف محدش من الصحفيين اتأكد من الخبر قبل النشر عشان يسبقوا على حساب مشاعرنا.

وأوضحت المذيعة بإحدى القنوات: ضحية الحادث تحمل نفس الاسم وتعمل في الصحافة، وأعمل أنا في الإعلام، وأهلي في حالة صعبة جدا من وقت سماع الخبر، وخدوا وقت عشان يستوعبوا إنها شائعة.

نوران عطا الله وفاة نوران عطا الله شائعات مدينة الشيخ زايد

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