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روبوت مصري يستعرض الإجراءات الاحترازية أمام السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم

11:54 ص الإثنين 10 يناير 2022
روبوت مصري يستعرض الإجراءات الاحترازية أمام السيسي في افتتاح منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ- أ ش أ:

شهد افتتاح منتدى شباب العالم، الذي انطلق اليوم الاثنين، تحت شعار "العودة معا"، عرضا قدمه إنسان آلي (روبوت)، حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة المنظمة مع شركات متخصصة في مجال التأمين الطبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد بتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا.

ووقف الروبو أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور من ضيوف مصر والمشاركين من 196 دولة، مستعرضا الإجراءات التكنولوجية التي اتخذتها اللجنة المنظمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث جرى تعقيم الأسطح باستخدام تكنولوجيا الاشعة فوق البنفسجية وتعقيم الهواء باستخدام أحدث الاجهزة فضلا عن تعقيم جميع وسائل المواصلات والتأكد من استخدام مجموعة أدوات العناية الصحية الخاصة بكل زائر، إلى جانب استخدام التكنولوجيا غير المسبوقة لتقليل التعامل البشري وزيادة وعي الزوار .

وقال الروبوت "اتشرف بوجودى اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائي الذين يعملون خلال أيام وفعاليات منتدى شباب العالم"، مؤكدا حرص إدارة المنتدى على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، متمنيا طيب الإقامة للمشاركين في المنتدى، مقدما التحية للرئيس السيسي والحضور، من ضيوف مصر، قائلا "تحيا مصر".​

هذا المحتوى من

Asha
منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي روبوت فيروس كورونا

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