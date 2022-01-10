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الطقس.. الأرصاد: تغيرات في حالة الجو وأمطار على هذه المناطق واختفاء ظاهرة جوية

11:50 ص الإثنين 10 يناير 2022
الطقس.. الأرصاد: تغيرات في حالة الجو وأمطار على هذه المناطق واختفاء ظاهرة جوية

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد حالة من التقلبات الجوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، وتتسبب هذه التقلبات في عدة ظواهر جوية مثل الأمطار ونشاط الرياح والرمال المثارة.

وأضافت غانم، لمصراوي، يوجد تغيرات في حالة الطقس اليوم، حيث تنشط الرياح والتي تصل سرعتها لـ50 كيلو متر في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة وتتسبب في الإحساس بالبرودة وانخفاض الحرارة.

وتابعت: "تنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى".

وأكدت أن درجات الحرارة تنخفض بمعدل درجة إلى 4 درجات عن المعدل لتكون 11 على القاهرة خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل تكون 10 درجات، كما تسجل على السواحل الشمالية 16 درجة والمناطق الجنوبية 22 درجة نهارا، ومن 6 إلى 10 درجات خلال ساعات الليل.

وأشارت إلى وجود أمطار متوسطة على جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الشبورة المائية أصبحت غير موجودة بسبب نشاط الرياح الجنوبية الجافة والتي لا تحتوي على نسب رطوبة.

الطقس أمطار اختفاء ظاهرة جوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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