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وصول نائبة رئيس وزراء الكونغو لحضور منتدى شباب العالم

11:01 ص الإثنين 10 يناير 2022
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كتب- مصراوي:

وصول إيف بازاييبا ماسودي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، إلى شرم الشيخ؛ لحضور منتدى شباب العالم.

كان في استقبال ماسودي، فجر اليوم، المهندسة نشوي السروجي مساعد الوزير لشؤون مياه النيل والتعاون الإفريقي.

منتدى شباب العالم

يعد منتدى شباب العالم حدثًا سنويًّا عالميًّا يُقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

نائبة رئيس وزراء الكونغو منتدى شباب العالم إيف بازاييبا ماسودي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة جمهورية الكونغو الديمقراطية

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