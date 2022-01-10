طرح 15 محلاً تجاريًا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع بالمزاد العلني في القاهرة الجديدة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢۳ م٢ إلى ٤٦ م٢ ) بالسوقين التجاريتين رقمي (۲ و ۳) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20/2/2022.
وأشار غنيم، إلى أنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، موضحاً أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.
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