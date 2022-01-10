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طرح 15 محلاً تجاريًا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع بالمزاد العلني في القاهرة الجديدة

10:55 ص الإثنين 10 يناير 2022
طرح 15 محلاً تجاريًا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع بالمزاد العلني في القاهرة الجديدة

مشروع دار مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢۳ م٢ إلى ٤٦ م٢ ) بالسوقين التجاريتين رقمي (۲ و ۳) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 20/2/2022.

وأشار غنيم، إلى أنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة، موضحاً أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

مشروع دار مصر المزاد العلني مدينة القاهرة الجديدة التجمع الأول

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